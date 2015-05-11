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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.085%，投标倍数为4.25

路透华盛顿5月11日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.075 低值 0.060 投资 0.086 价格 99.957028 高值得标比率 79.73% 投标倍数 4.25 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,025,300 总投标 102,048,322,800 竞争性投标得标 23,257,702,500 非竞争性投标得标 366,322,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/05/14 到期日 2015/11/12 CUSIP码 912796FG9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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