表格：截至5月10日当周USDA美国作物生长报告摘要

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月11日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/10/15 05/03/15 05/10/14 五年均值
冬麦生长状况 - 优 8 8 5 -- - 良 36 35 25 -- - 普通 36 37 28 -- - 差 14 14 22 -- - 很差 6 6 20 --
玉米种植率 75 55 55 57 棉花种植率 26 17 28 32 大豆种植率 31 13 18 20 稻米种植率 83 61 72 72 春麦种植率 87 75 33 51 稻米出苗率 53 37 51 56 玉米出苗率 29 9 16 24 春麦出苗率 54 30 11 25 冬麦抽穗率 56 43 42 45(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。