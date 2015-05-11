USDA报告：5月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 05/07/2015 04/30/2015 04/30/2015 05/08/2 014 初值 修正值 前值 小麦 378,407 325,930 325,930 629,646 燕麦 100 0 0 200 大麦 0 0 0 37,509 玉米 1,135,906 1,055,889 1,051,078 1,220,334 高粱 171,730 278,807 274,897 77,883 大豆 263,263 172,556 172,066 240,445 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 21,448,679 29,633,754 燕麦 600 2,055 大麦 162,538 197,196 玉米 28,804,304 30,464,069 高粱 6,952,122 3,098,910 大豆 46,238,577 41,694,523 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)