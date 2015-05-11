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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：5月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 05/07/2015    04/30/2015    04/30/2015    05/08/2
014  
                  初值         修正值          前值
    小麦       378,407       325,930       325,930       629,646
  
    燕麦           100             0             0           200
  
    大麦             0             0             0        37,509
  
    玉米     1,135,906     1,055,889     1,051,078     1,220,334
  
    高粱       171,730       278,807       274,897        77,883
  
    大豆       263,263       172,556       172,066       240,445
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    21,448,679     29,633,754
    燕麦           600          2,055
    大麦       162,538        197,196
    玉米    28,804,304     30,464,069
    高粱     6,952,122      3,098,910
    大豆    46,238,577     41,694,523
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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