USDA报告：5月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 05/07/2015 04/30/2015 04/30/2015 05/08/2 014 初值 修正值 前值 小麦 378,407 325,930 325,930 629,646 燕麦 100 0 0 200 大麦 0 0 0 37,509 玉米 1,135,906 1,055,889 1,051,078 1,220,334 高粱 171,730 278,807 274,897 77,883 大豆 263,263 172,556 172,066 240,445 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 21,448,679 29,633,754 燕麦 600 2,055 大麦 162,538 197,196 玉米 28,804,304 30,464,069 高粱 6,952,122 3,098,910 大豆 46,238,577 41,694,523 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。