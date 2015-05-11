金属期市：期铜下滑，预料中国将祭出更多宽松政策

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 中国预料将祭出更多宽松政策
* 锌逆价差收窄
路透伦敦5月11日 - 期铜周一下滑，因对中国降息是否足以刺激该国经济成长的忧虑浮现。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨6,360美元，低于周五买盘最后报6,385美元。自1月底迄今，期铜累计上涨约20%。
“市场已消化中国会放宽政策，因此中国降息未能带动基本金属市场，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。“我们可能看到中国央行，可能是中国政府，将祭出进一步经济支撑举措。”
中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。
“鉴于近期中国房地产政策的调整，包括二套房首付下调以及营业税免征门槛五年改两年等，可能也会出现股市资金重新回到房地产市场。”渣打银行在报告中指出。
上海期货交易所监控的仓库中，铜库存不断减少，下降大约25%至183,304吨，也扶助巩固对中国需求可能强劲的观点。
LME三个月期铝 买盘最后报每吨1,878美元，周五买盘最后报1,889美元。
期铅 收报2,010美元，周五买盘最后报2,040美元。期锌 从周五的2,355美元下降至2,305美元。
期铅稍早跌至三周低位2,007美元，期锌挫跌逾2%，至2,301.50美元，为4月30日来最低。
现货锌较三个月期锌升水周五降至约6美元，上周稍早报33美元。
“一些基金在今日早上买入锌和铅，但当这些买盘枯竭，市场开始卖出，”一交易商说，“成交清淡，所以走势被放大。”
期镍 从周五的14,300美元降至14,280美元。
期锡 收报15,800美元，低于周五报15,900美元。交易商说，期锡连续五日上探30日移动均线，但未能成功突破，令市场基调转弱。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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