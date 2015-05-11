全球金市：金价回落，因美元走强抵消了美国数据喜忧参半的影响

* 美元上扬0.2%

* SPDR Gold Trust的黄金持仓量周五录得今年最大降幅

路透纽约/伦敦5月11日 - 金价周一走低，因对希腊偿债前景的持续担忧带动美元反弹，由此产生的影响盖过了美国数据支撑美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到今年晚些时候才升息的押注对金价的提振。

1905 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,183.10美元。美国6月期金 收跌0.5%，报每盎司1,183美元。

美元兑一篮子货币上扬0.2%，主要因欧元走疲，之前希腊财长称，流动性问题“非常紧迫”，需要在未来几周与国际金主达成协议，释出更多援助资金。

“市场变得越发利空，希腊危机看似尚不足以促使投资者作出交易决定，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar说，“周三美国将公布零售销售数据，在上周五就业数据公布后，可能为联储在9月升息进一步奠定基础。”

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust上周五的黄金持仓量骤降，跌幅为年内最大。

“金价动能仍为下行，因市场预期中期美元将逆转跌势，且投资者继续抛售黄金多头头寸，”摩根士丹利在一份报告中称。

现货金连续七日处于1,200美元关键位之下。

“尽管我们承认如果美联储提前升息，黄金将在一段时间内跌至远低于1,200美元的水平，但我们认为，希腊危机升级给金市带来的正面提振将盖过这一负面风险，”Capital Economics在一份报告中称。

该公司预计，今年第二季，金价将攀升至1,250美元，第四季升至1,400美元。

现货银 回落1.1%，报每盎司16.25美元。现货铂金 急跌1.5%，报每盎司1,123.04美元。现货钯金 重挫2.4%，报每盎司778.75美元。(完)

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