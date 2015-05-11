纽约期市：ICE期棉大跌2%，因在重要的美国农业部报告出炉前有获利了结

路透纽约5月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一大跌2%，因在重要的美国农业部报告公布前，投资者对期棉上周五的巨大涨幅获利了结。农业部将在该份报告中首次对下一季棉花产量作出预估。

追纵棉花表现的分析师O A Cleveland称，市场承压，因投资者担心持有大量多头仓位的一大型投机性投资者可能开始出脱多头押注，特别是在上周四疲弱的出口销售数据公布后。

“如果那多头出脱其部份部寸，市场可能下跌最多200点，”O A Cleveland说。

市场预计，美国农业部周二公布的月度作物报告将显示，棉花市场将出现供应缺口，为六年来首次。

ICE-7月期棉合约 收低0.77美分，报每磅65.39美分，日内交投区间为64.65-66.31美分。

投机者的棉花多头押注增加9,333口，至净多头49,013口，为约一年最高水准。(完)

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