澳新经济指标预测--5月12日-5月19日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月12-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 4月 -- +6.7% (较上年同期) -- +9.5% 5月12日(二) 0130 澳洲房屋融资 3月 +1.0% +1.2% 投资性房屋融资 -- -3.4% 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- +0.1% 5月13日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.5% -- 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 54.5 2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第一季 +1.5% +1.7% (较上年同期) +4.9% +4.7% 5月14日(四) 0300 新西兰公债外资持有比例 4月 -- 62.6% 5月15日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月18日当周 5月18日(一) 0130 澳洲新车销售 4月 -- +0.5% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -0.7% -0.4% 产出物价 持平 -0.1% 5月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。