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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--5月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1300 - 全美独立企业联盟4月小企业信心指数

1400 - 劳工部公布3月职缺和劳工流动调查

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1600 - 农业部公布作物产量、全球农产品供需预估月报

1700 - 财政部标售三年期公债

1800 - 财政部公布4月联邦预算

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全球石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)

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