《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 43.88 +0.49 +1.13 1334502
搜狐 67.85 -0.09 -0.13 1025072
网易 128.89 -0.34 -0.26 561537
百度 190.84 -2.71 -1.40 3554262
台湾
台湾积体电路 24.37 -0.18 -0.73 1969041
联电 2.19 -0.04 -1.79 1297403
日月光 7.13 +0.08 +1.13 319521
矽品精密 7.99 -0.08 -0.99 904143
和信超媒体 0.79 +0.02 +2.58 260550
友达 4.94 -0.02 -0.40 176619
中华电信 32.19 +0.04 +0.12 29190
台湾国际航电 46.72 +0.78 +1.70 1702961
香港
中国移动 68.93 -1.48 -2.10 332650
中国联通 18.28 +0.14 -0.98 154866
中国电信 71.39 -0.77 -1.07 18708
中芯国际 5.42 +0.05 +0.93 6734
电讯盈科 6.62 -0.21 -3.11 6797
(完)
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