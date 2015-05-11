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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.88 +0.49 +1.13 1334502

搜狐 67.85 -0.09 -0.13 1025072

网易 128.89 -0.34 -0.26 561537

百度 190.84 -2.71 -1.40 3554262

台湾

台湾积体电路 24.37 -0.18 -0.73 1969041

联电 2.19 -0.04 -1.79 1297403

日月光 7.13 +0.08 +1.13 319521

矽品精密 7.99 -0.08 -0.99 904143

和信超媒体 0.79 +0.02 +2.58 260550

友达 4.94 -0.02 -0.40 176619

中华电信 32.19 +0.04 +0.12 29190

台湾国际航电 46.72 +0.78 +1.70 1702961

香港

中国移动 68.93 -1.48 -2.10 332650

中国联通 18.28 +0.14 -0.98 154866

中国电信 71.39 -0.77 -1.07 18708

中芯国际 5.42 +0.05 +0.93 6734

电讯盈科 6.62 -0.21 -3.11 6797

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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