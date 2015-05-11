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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 07:08 BJT

《综述》德国建议希腊对改革进行公投，其他国家警告可能推迟救援

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆对公投一事泼冷水，警告称公投可能会延迟被冻结的约72亿欧元救助资金的发放。

“按常理来说，要举行公投，就必须等到公投结束后才能开始实施，而这样做似乎讲不通，”迪塞尔布洛姆在会后表示。

熟悉欧洲央行思路的消息人士称，周一的欧元集团声明尚不能说服欧洲央行如希腊政府所愿，允许该国政府通过出售更多短期国库券来缓解融资困境。

两年期希腊公债收益率(殖利率)周一小涨至21.5%左右，因紧张的投资者考虑到希腊违约的风险。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率也小幅上涨。

路透在希腊向IMF还款之前对交易商进行的调查显示，希腊退出欧元区的概率不到25%，低于两周前预测的40%。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰/刘秀红；审校 龚芳/张荻)

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