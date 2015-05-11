英国数据：4月零售销售较上年同期下降1.3%，创四年最大降幅--BRC

4月降幅为2011年3月以来最大，但BRC表示其衡量2-4月平均销售增幅的数据显示，支出的潜在增长力道为去年6月以来最强。

“这显示消费者信心在缓步改善，”BRC总经理Helen Dickinson说。

4月同店零售销售较上年同期下降2.4%，3月为增长3.2%。

另外，信用卡公司Barclaycard周二公布的调查显示，其消费者支出衡量指标同比增长4.5%，为该数据自2011年10月开始记录以来的最大增幅。