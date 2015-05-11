英国数据：4月零售销售较上年同期下降1.3%，创四年最大降幅--BRC

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
4月降幅为2011年3月以来最大，但BRC表示其衡量2-4月平均销售增幅的数据显示，支出的潜在增长力道为去年6月以来最强。
“这显示消费者信心在缓步改善，”BRC总经理Helen Dickinson说。
4月同店零售销售较上年同期下降2.4%，3月为增长3.2%。
另外，信用卡公司Barclaycard周二公布的调查显示，其消费者支出衡量指标同比增长4.5%，为该数据自2011年10月开始记录以来的最大增幅。
英国工业联盟(CBI)上月底时进行的一项调查显示，4月零售销售增长放缓，但店家对接下来一个月的乐观情绪强劲上升。(完)
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