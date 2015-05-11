全球金融：五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
由于担心引发无辜员工被裁等意想不到的后果，美国当局很少会对全球大型金融机构定刑事罪名，而是会让这些机构规模较小的外国分支来承担。
认罪将引发一连串后果。银行或许不得不与监管机构协商豁免，以避免业务受到严重干扰。
这被称为“安达信效应”。在2002年，全球五大会计师事务所之一的安达信因牵涉安然(Enron)会计丑闻而遭到起诉，随后解体，该公司近28,000名员工失业。
据知情人士称，上述银行可能就交易员串通操纵汇率的反垄断指控，最早于周三向美国司法部认罪。预计这些银行将支付近10亿美元或更多罚款，总和解金额预计将超过去年11月六家银行向全球监管机构支付的43亿美元罚金。
“我们需要仔细研究认罪协议的实际条款，以评估这些银行被追究了多大责任，但大型银行母公司层面的认罪将发出一个信号：即便是最大的美国金融机构也可能被定罪，”美国弗吉尼亚大学法学院教授Brandon Garrett说。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。