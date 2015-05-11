全球金融：五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

由于担心引发无辜员工被裁等意想不到的后果，美国当局很少会对全球大型金融机构定刑事罪名，而是会让这些机构规模较小的外国分支来承担。

认罪将引发一连串后果。银行或许不得不与监管机构协商豁免，以避免业务受到严重干扰。

这被称为“安达信效应”。在2002年，全球五大会计师事务所之一的安达信因牵涉安然(Enron)会计丑闻而遭到起诉，随后解体，该公司近28,000名员工失业。

据知情人士称，上述银行可能就交易员串通操纵汇率的反垄断指控，最早于周三向美国司法部认罪。预计这些银行将支付近10亿美元或更多罚款，总和解金额预计将超过去年11月六家银行向全球监管机构支付的43亿美元罚金。

“我们需要仔细研究认罪协议的实际条款，以评估这些银行被追究了多大责任，但大型银行母公司层面的认罪将发出一个信号：即便是最大的美国金融机构也可能被定罪，”美国弗吉尼亚大学法学院教授Brandon Garrett说。