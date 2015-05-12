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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 08:06 BJT

《中国重要政经日程》--5月12日

==========================今日重要政经日程==========================

5/12（周二）

--国家主席习近平于5月10日-12日期间访问白俄罗斯。

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

==========================近期重要政经日程==========================

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

--国家卫生卫计委就《中国家庭发展报告（2015年）》于10：00举行发布会

--国台办举行新闻发布会

5/15（周五）

--中国社会科学院于上午9:00举行2015年城市竞争力蓝皮书《中国城市竞争力报告No.13-巨手：托起城市中国新版图》发布会。

5/18（周一）

--国务院总理李克强将于5月18日至26日应巴西联邦共和国总统罗塞芙、哥伦比亚共和国总统桑托斯、秘鲁共和国总统乌马拉、智利共和国总统巴切莱特邀请，对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋；审校 沈燕)

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