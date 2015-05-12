《中国报摘》--中国证券报5月12日

* 头版头条:

--11日，中国创业板指跳空高开，持续上攻突破3,000点关口，收报3,146.83点，再创历史新高。具体板块中，互联网、国产软件、信息安全等题材全线爆发。分析认为，货币政策放松一直以来都被认为是A股牛市行情的一大支柱。央行如期降息，市场人士纷纷继续坚定看多。

* 其他:

--国家发改委网站消息，日前召开2015年煤炭行业脱困暨经济运行调节电视电话会议，就做好当前经济运行调节重点工作、进一步推进煤炭行业脱困进行了部署，提出做好储油储气设施建设、电力迎峰度夏和电力体制改革相关工作等要求。

--大智慧 公告称，公司收到中国证监会通知，因公司涉嫌违反证券法律法规被立案调查，现对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。至此，大智慧85亿元并购湘财证券遇阻。

--中国证券投资者保护基金有限责任公司最新发布的投资者信心指数调查结果显示，4月份证券市场投资者信心指数达到65.2，同比大幅上升26.6%，环比下降7.5%。投资者信心指数连续11个月处于乐观区间。