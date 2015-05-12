《中国报摘》--中国证券报5月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--11日，中国创业板指跳空高开，持续上攻突破3,000点关口，收报3,146.83点，再创历史新高。具体板块中，互联网、国产软件、信息安全等题材全线爆发。分析认为，货币政策放松一直以来都被认为是A股牛市行情的一大支柱。央行如期降息，市场人士纷纷继续坚定看多。
* 其他:
--国家发改委网站消息，日前召开2015年煤炭行业脱困暨经济运行调节电视电话会议，就做好当前经济运行调节重点工作、进一步推进煤炭行业脱困进行了部署，提出做好储油储气设施建设、电力迎峰度夏和电力体制改革相关工作等要求。
--大智慧 公告称，公司收到中国证监会通知，因公司涉嫌违反证券法律法规被立案调查，现对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。至此，大智慧85亿元并购湘财证券遇阻。
--中国证券投资者保护基金有限责任公司最新发布的投资者信心指数调查结果显示，4月份证券市场投资者信心指数达到65.2，同比大幅上升26.6%，环比下降7.5%。投资者信心指数连续11个月处于乐观区间。
--海通恒信国际租赁有限公司首单资产证券化产品--海通恒信一期资产支持专项计划近日成立，这是目前为止发行规模最大、在上交所挂牌转让的租赁债权资产证券化产品；产品发行规模为13.62亿元人民币，分为优先A级、优先B级和次级档证券。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳；审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。