表格：日本截至4月底外汇储备降至1.25万亿美元--财务省

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京5月12日 - 日本财务省周二公布，4月底外汇储备降至1.25 万亿(兆)美元。 财务省稍早称，日本当局在3月30日-4月27日期间未进行市场干预。 具体数据如下(单位:10亿美元): 4月底 3月底 2月底 2014年4月底 总计 1,250.073 1,251.112 1,261.103 1,279.346 完整表格参见财务省网站： here (完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。