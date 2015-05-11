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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 07:55 BJT

表格：日本截至4月底外汇储备降至1.25万亿美元--财务省

路透东京5月12日 - 日本财务省周二公布，4月底外汇储备降至1.25
万亿(兆)美元。
    
    财务省稍早称，日本当局在3月30日-4月27日期间未进行市场干预。
    
    具体数据如下(单位:10亿美元):
    
           4月底          3月底          2月底       2014年4月底
    总计  1,250.073      1,251.112      1,261.103      1,279.346
  
    
    完整表格参见财务省网站：
    here
    (完)
  
 (编译 李爽  审校 杜明霞)

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