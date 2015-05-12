企业并购：通用电气愿考虑让步以争取欧盟批准其收购阿尔斯通旗下资产

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
与阿尔斯通的交易将扩大通用电气在电站燃气轮机市场的份额，从而使通用电气从设备维护中获得更多营收。收购阿尔斯通将是通用电气有史以来规模最大的一笔并购交易。
Bolze在接受采访时承认，收购阿尔斯通的进程旷日持久，并称通用电气专注于“如何在收购对公司有意义的前提下推进该交易。”
据欧盟执委会网站的一份文件显示，反垄断调查在4月24日停止。通用电气周一表示，预计监管机构将在本周重新审查该交易，暂停审查是监管程序的一部分。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso说，监管者正在等待相关公司提交数据，然后将确定新的裁定截止日期。之前确定的截止日期是8月6日。
通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)上周与欧盟竞争事务执委维斯塔格会面，向后者介绍了公司进行该收购交易的理由。
通用电气周一在纽约证交所收盘跌1.6%至26.92美元。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 张荻)
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