欧洲个股：空中客车A400M运输机坠毁事故调查启动，股价挫跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
空中客车拒绝置评。“我们必须等待调查结果，”一位发言人士表示。
该公司股价一度挫跌4.5%，终场收报62.09欧元，下跌2.1%。
分析师表示，周六的意外再度引发对飞机交付和长期外销的担忧，但空客执行长Tom Enders在向机组人员表示哀悼的同时，重申公司对该计划的承诺。
在路透见到的致员工信件中，Enders表示，迅速恢复测试将“向我们的空军客户表明，我们对这种优秀运输机完全有信心，并将一如既往地推进计划，同时进一步加快交付并提高性能。”
了解该项目的人士担心，运输机坠毁会打击西班牙生产工厂的信心。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。