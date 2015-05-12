欧洲个股：空中客车A400M运输机坠毁事故调查启动，股价挫跌

空中客车拒绝置评。“我们必须等待调查结果，”一位发言人士表示。

该公司股价一度挫跌4.5%，终场收报62.09欧元，下跌2.1%。

分析师表示，周六的意外再度引发对飞机交付和长期外销的担忧，但空客执行长Tom Enders在向机组人员表示哀悼的同时，重申公司对该计划的承诺。

在路透见到的致员工信件中，Enders表示，迅速恢复测试将“向我们的空军客户表明，我们对这种优秀运输机完全有信心，并将一如既往地推进计划，同时进一步加快交付并提高性能。”