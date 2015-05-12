全球能源：Castleton与摩根士丹利达成交易，跻身一流石油交易商行列

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
Castleton称，Global Oil Merchanting部门过去五年每日交易约200万桶原油和油品，并有45个储油租赁体系，可供存储约3,000万桶油，主要分布在欧洲和美国。
了解该交易的知情人士表示，约有100名行政管理人员料将因这笔交易而搬至CCI，其中包括交易员和货运人员。
摩根士丹利仍保留面向客户的油品交易业务，包括实货和期货交易。一位消息人士称，该银行还计划剥离在油轮企业Heidmar的持股，但这不在该交易范围内。
该交易将让Castleton在规模巨大的油市有更大的施展拳脚空间。Castleton称，摩根士丹利的Tom Simpson和Fabrizio Zichichi将带领全球石油交易业务。(完) (编译 白云/李爽 审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。