全球能源：Castleton与摩根士丹利达成交易，跻身一流石油交易商行列

Castleton称，Global Oil Merchanting部门过去五年每日交易约200万桶原油和油品，并有45个储油租赁体系，可供存储约3,000万桶油，主要分布在欧洲和美国。

了解该交易的知情人士表示，约有100名行政管理人员料将因这笔交易而搬至CCI，其中包括交易员和货运人员。

摩根士丹利仍保留面向客户的油品交易业务，包括实货和期货交易。一位消息人士称，该银行还计划剥离在油轮企业Heidmar的持股，但这不在该交易范围内。

该交易将让Castleton在规模巨大的油市有更大的施展拳脚空间。Castleton称，摩根士丹利的Tom Simpson和Fabrizio Zichichi将带领全球石油交易业务。(完) (编译 白云/李爽 审校 戴素萍)