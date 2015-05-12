金砖国家：5月11日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.1%或1.08点，报1,036.02点。
中国股市：沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅，受降息利好刺激
中国汇市：人民币微收跌降息影响有限，美元掉期升水则明显走低
香港股市：收高0.5%，受中国降息以及美国就业数据激励
============================================================================
巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.08%，报57,197.10点。铁矿石厂商淡水河谷 大涨4%，引领大盘上扬，此前其最大客户中国宣布降息提振经济成长。
巴西汇市：雷亚尔随同其他拉美货币一同下跌，受累于希腊债务谈判担忧。雷亚尔兑美元 收报3.0520/25雷亚尔，上日报2.9810/35。
============================================================================
南非股市：小幅收高，英美资源集团 等矿业公司领涨，中国降息举措支撑资源类股。指标Top-40指数 涨0.8%至48,098点，大盘All-share股指 收高0.7%报54,161点。
南非汇市：兰特走软，因对希腊的担忧重压新兴市场货币
=========================================================================
印度股市：指标BSE指数 上涨逾1%，创两周多来最高收盘位；银行类股飙升，市场寄望即将公布的通胀和工业数据，以及中国最新一轮货币宽松举措，可能促使印度央行今年第三次放宽政策。BSE指数收高1.48%报27,507.30点，为4月23日以来最高收位；NSE指数 劲扬1.63%，报8,325.25点，盘中最高涨幅达1.72%。
印度汇市：印度卢比兑美元 收升至63.85/86，追随本地股市的涨势；但其他亚洲货币下跌，令卢比依然承压。周五卢比收盘报63.9350/9450。
============================================================================
俄罗斯股汇市：休市；MSCI明晟俄罗斯指数 下跌1.19%，报569.73点。(完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。