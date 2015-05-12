重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月12日

(重发以修正格式) 路透香港5月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7524港元<HK D=>) 美股道琼工业指数周一收低85.94点，或0.47%，报18,105.17点。因担忧希腊和中国前景。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.730 -0.93 24552 12.771 -0.70 中国铝业 15.330 -0.65 51128 4.754 -0.55 中国移动 68.930 -2.10 332650 106.875 -0.77 中国人寿 73.660 -0.11 61951 38.069 -0.34 中石油 122.130 -2.90 49345 9.468 -0.55 中石化 90.470 -1.68 49978 7.014 -1.22 汇丰控股 49.090 -0.79 1823857 76.113 0.48 中电信 71.390 -1.07 18708 5.534 -1.35 中国联通 18.280 0.79 154866 14.171 -2.67 兖州煤业 9.140 -4.29 57572 7.086 -1.18 华能国际 57.220 0.95 21691 11.090 -0.63 南方航空 45.910 -1.78 28696 7.118 -0.86 东方航空 35.800 -2.66 17314 5.551 -0.88 中芯国际 5.420 0.93 6734 0.840 0.04 （完）