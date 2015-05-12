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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 08:14 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月12日

(重发以修正格式)
    路透香港5月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7524港元<HK
 D=>)
                                                                                        
 美股道琼工业指数周一收低85.94点，或0.47%，报18,105.17点。因担忧希腊和中国前景。            
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.730   -0.93      24552            12.771      -0.70
 中国铝业                      15.330   -0.65      51128             4.754      -0.55
 中国移动                      68.930   -2.10     332650           106.875      -0.77
 中国人寿                      73.660   -0.11      61951            38.069      -0.34
 中石油                       122.130   -2.90      49345             9.468      -0.55
 中石化                        90.470   -1.68      49978             7.014      -1.22
 汇丰控股                      49.090   -0.79    1823857            76.113       0.48
 中电信                        71.390   -1.07      18708             5.534      -1.35
 中国联通                      18.280    0.79     154866            14.171      -2.67
 兖州煤业                       9.140   -4.29      57572             7.086      -1.18
 华能国际                      57.220    0.95      21691            11.090      -0.63
 南方航空                      45.910   -1.78      28696             7.118      -0.86
 东方航空                      35.800   -2.66      17314             5.551      -0.88
 中芯国际                       5.420    0.93       6734             0.840       0.04
 
    （完）

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