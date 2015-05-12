中国个股：证监会中止审查大智慧收购湘财证券申请，因其正被调查

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月12日 - 在中国证监会对大智慧 立案调查后，大智慧周二公告显示，中国证监会已中止审查其发行股份收购湘财证券的申请。
公告称接获中国证监会通知，公司因涉嫌证券法律法规而被证监会立案调查后，证监会对大智慧发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。
今年1月，大智慧公布其重组方案，以发行股份及现金支付相结合的方式，收购湘财证券100%股权，标的资产交易价格为85亿33.58万元人民币，同时拟定向增发募集配套资金至多27亿元。
大智慧尚未透露其被立案调查的具体原因。
大智慧周一临时停牌一天，因重要事项未公告，上周五该股收报25.82元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。