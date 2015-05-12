中国个股：证监会中止审查大智慧收购湘财证券申请，因其正被调查

路透上海5月12日 - 在中国证监会对大智慧 立案调查后，大智慧周二公告显示，中国证监会已中止审查其发行股份收购湘财证券的申请。

公告称接获中国证监会通知，公司因涉嫌证券法律法规而被证监会立案调查后，证监会对大智慧发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。

今年1月，大智慧公布其重组方案，以发行股份及现金支付相结合的方式，收购湘财证券100%股权，标的资产交易价格为85亿33.58万元人民币，同时拟定向增发募集配套资金至多27亿元。

大智慧尚未透露其被立案调查的具体原因。