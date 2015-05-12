日本个股：软银任命艾若拉为总裁，或为社长孙正义接班人

他说，他在进行投资时参照三个标准--市场规模、团队质量以及正确的商业模式。

“就目前而言，我们只专注于卓越的企业家、优秀的公司及我们可以投资的良好市场。”

艾若拉将在6月19日走马上任。

艾若拉向路透表示，孙正义并不急于出售软银所持有的中国电商巨头阿里巴巴集团 股份，因为他对后者的增长抱有信心。

“在董事会后，孙正义对阿里巴巴继续增长的信心达到了前所未有的程度，”艾若拉说。

“在这种情况下，我们不急于出售阿里巴巴股份。”