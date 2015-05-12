日本个股：软银任命艾若拉为总裁，或为社长孙正义接班人

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
他说，他在进行投资时参照三个标准--市场规模、团队质量以及正确的商业模式。
“就目前而言，我们只专注于卓越的企业家、优秀的公司及我们可以投资的良好市场。”
艾若拉将在6月19日走马上任。
艾若拉向路透表示，孙正义并不急于出售软银所持有的中国电商巨头阿里巴巴集团 股份，因为他对后者的增长抱有信心。
“在董事会后，孙正义对阿里巴巴继续增长的信心达到了前所未有的程度，”艾若拉说。
“在这种情况下，我们不急于出售阿里巴巴股份。”
“我们希望进行更多投资和收购，甚至比现在更多，”孙正义说。“展望未来，海外市场将成为软银主要考虑的因素。”(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。