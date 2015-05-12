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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 08:25 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月12日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债
    --期限及招标金额：1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元
    --招标时间: 1/3/5年：5月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
    --受访人数: 8位(券商和银行)
    --预测区间: 2.91%-3.05%；3.49%-3.58%；3.65%-3.75%；4.04%-4.13%；3.79%-3.8
6%
    --预测均值: 2.97%；3.52%；3.68%；4.07%；3.83%

    
      
    --5/12      中国国际收支平衡表（初步数）      一季度
    --5/13      固定资产投资(不含农户)             1-4月
                社会消费品零售总额                   4月
                工业增加值                           4月
                房地产投资和销售情况月度报告         4月
    --5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
                金融机构直接投资流量数据          一季度
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中国国家外汇管理局周一发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现
“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延
续规模适度、总体可控的局面。 
    --中国央行宣布扩大存款上浮空间至1.5倍，看似令银行竞争程度陡然加剧。但据路
透周一了解，除南京银行 充当带头大哥将存款利率较基准利率上浮40%外，
其他各家都未有大幅的上浮，其中宁波银行 尚未采取任何行动。 
(完)           
    
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