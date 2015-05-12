《中国债券市场每日交易备忘》--5月12日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债 --期限及招标金额：1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元 --招标时间: 1/3/5年：5月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10 --受访人数: 8位(券商和银行) --预测区间: 2.91%-3.05%；3.49%-3.58%；3.65%-3.75%；4.04%-4.13%；3.79%-3.8 6% --预测均值: 2.97%；3.52%；3.68%；4.07%；3.83% --5/12 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 --5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 --5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国国家外汇管理局周一发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现 “经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延 续规模适度、总体可控的局面。 --中国央行宣布扩大存款上浮空间至1.5倍，看似令银行竞争程度陡然加剧。但据路 透周一了解，除南京银行 充当带头大哥将存款利率较基准利率上浮40%外， 其他各家都未有大幅的上浮，其中宁波银行 尚未采取任何行动。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次