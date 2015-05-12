《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月12日

*工商时报：

--联电 高达6亿美元海外可转换公司债(ECB)筹资案昨日晚间完成定价，是台湾半导体史上最大筹资金额、也是近五年首家负利率发行，25%转换溢价也创今年以来新高。

--行政院最快在本周拍板房地合一课税案，在财政部呈报行政院的替代方案中，四个非自住课税级距一律调高。其中，持有未满一年即出售，获利部分的税率拟由35%调高至40%；持有满一年到二年内出售，税率拟由30%调高至35%；持有满二年至10年的税率，由17%调高为20%；超过10年税率，则自12%调高为15%。

--海外主权基金跃为公股金控的股东新贵。兆丰金 、合库金 两大公股金控的前十大股东名单出炉，其中最为显着的就是海外主权基金已继寿险公司之后，跃为两大公股金控的新生代主力股东，不仅挪威央行、阿布达比投资局、新加坡政府基金分别在两大金控都有持股，挪威央行与阿布达比投资局更分别列榜合库金的第八、九大股东，持股排名已超过四大基金的退抚基金。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗透露，下半年将会看到一起台湾金融机构合并大型海外的并购案，并购目标是东南亚的金融机构。曾铭宗并未透露具体内容，但市场猜测，最有可能的并购方是拥有庞大保险资金的金控，如国泰金 、富邦金 等。

--友达 日宣布，董事长李焜耀请辞董座，仍将担任友达董事，董事会则推选总经理彭双浪升任董事长，并兼任总经理，即日起生效。友达原订明年董监改选，此次人事异动，也引发外界揣测友达下一步是否会有与同业大动作合并的计画。

--中信金控 、台湾人寿 将双双举行董事临时会讨论合并案，普通股、特别股换股比率均维持前次规格，其中普通股为1股台寿保换1.44股中信金，多数员工可确保二年工作权，全案将送6月29日股东常会讨论，预计9月交割、明年1月正式合并。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。