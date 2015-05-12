《香港重要政经日程》--5月12日-5月15日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
5月12日（周二）
*-- 滴达国际 首日挂牌。
-- 佐丹奴 公布首季度业绩。
--09:00 中石化 在中国举行股东周年大会。
--10:00 远洋地产 股东周年大会。
--14:30 安永举行中国上市银行2014年回顾及未来展望新闻发布会。
*--16:00 云南水务IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
5月13日（周三）
-- 港交所 公布首季度业绩。
-- 德昌电机 公布全年业绩。
-- 高鑫零售 公布首季度业绩。
-- 阳光油砂 公布首季度业绩。
-- 腾讯控股 公布首季度业绩。
--15:30 腾讯控股 股东周年大会。
5月14日（周四）
-- 裕元集团 公布首季度业绩。
--10:00 博雅互动 股东周年大会。
--12:15 电能实业 股东周年大会。
--14:45 长江基建 股东周年大会。
5月15日（周五）
-- 公布第一季本地生产总值（GDP）。
--10:00 长江生命科技 股东周年大会。
--10:30 九龙仓 股东周年大会。
--11:00 深圳国际 股东周年大会。
--11:00 亨得利 股东周年大会。
--14:00 统一企业中国 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。