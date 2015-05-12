《香港报摘》--经济日报5月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--国内第二支沪港通基金--博时沪港深基金今日截止认购，消息指已募集逾20亿元人民币，与首支沪港通基金景顺长城募资逾百亿元有距离。
* 其他：
--据辉立证券的暗盘交易场显示，周二首日挂牌的香港钟表珠宝零售商滴达 暗盘价徘徊0.88-1.15港元，较招股价0.68港元高29-69%，每手股份买卖单位计帐面赚1,680港元。
--伦敦金融城市长Alan Yarrow接受《泰晤士报》访问时称，滙丰控股 迁册将严重损害英国声誉，又指香港由中国政府管理，暗示香港并非好选择。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。