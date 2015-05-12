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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 08:55 BJT

《香港报摘》--经济日报5月12日

* 要闻版头条：

--国内第二支沪港通基金--博时沪港深基金今日截止认购，消息指已募集逾20亿元人民币，与首支沪港通基金景顺长城募资逾百亿元有距离。

* 其他：

--据辉立证券的暗盘交易场显示，周二首日挂牌的香港钟表珠宝零售商滴达 暗盘价徘徊0.88-1.15港元，较招股价0.68港元高29-69%，每手股份买卖单位计帐面赚1,680港元。

--伦敦金融城市长Alan Yarrow接受《泰晤士报》访问时称，滙丰控股 迁册将严重损害英国声誉，又指香港由中国政府管理，暗示香港并非好选择。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/黄凯)

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