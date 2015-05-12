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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 08:31 BJT

《交易视点》美德债持稳下，台债料在大区间内整理--群益金鼎证券

路透台北5月12日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美债、德债持稳下，台债也将回到区间，关注30年券标售结果，预期足额标出。整体行情在大区间作整理。五年券104/6期 区间1.00-1.05%，十年券104/5期 增额发行券区间1.56-1.65%。

IRS利率(利率交换)市场跟随债券利率持续走低。五年成交1.315%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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