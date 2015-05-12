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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 08:38 BJT

国际油市：油价下跌，因供应过剩及美元走强

许多分析师表示，近期油价上涨推动布兰特原油自1月低点上涨40%，这波涨势可能已接近尾声，因全球产量依旧超过需求。

美元兑欧元上涨，因希腊退出欧元区的忧虑重燃。

两位希腊财政部官员告诉路透，希腊周一提前一天向国际货币基金组织(IMF)偿付7.5亿欧元，但不足以平息对未来偿债的忧虑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/郑茵 审校 白云/杜明霞)

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