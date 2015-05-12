《全球汇市》美元走强，因希腊债务危机使欧元承压

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1148 1.1154 -0.05 -7.84 1.2097
美元/日圆 120.07 120.07 +0.00 +0.33 119.68
欧元/日圆 133.85 133.91 -0.04 -7.55 144.78
美元/瑞郎 0.9342 0.9340 +0.02 -6.03 0.9941
英镑/美元 1.5573 1.5584 -0.07 +0.00 1.5573
美元/加元 1.2093 1.2102 -0.07 +4.09 1.1618
澳元/美元 0.7900 0.7887 +0.16 -3.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7340 0.7333 +0.10 -5.86 0.7797
澳元/日圆 94.860 94.690 +0.18 -2.96 97.750
新西兰元/日圆 88.130 88.040 +0.10 -5.55 93.310
英镑/日圆 186.99 187.08 -0.05 +0.33 186.38
澳元/新西兰元 1.0760 1.0748 +0.11 +2.78 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/李爽/刘秀红；审校 戴素萍/李婷仪/杜明霞)
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