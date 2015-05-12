新债招标：台湾30年公债得标利率为2.438%，高于预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北5月12日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年104/8期公债 得标利率为2.438%，高于市场预估的2.35-2.39%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。
本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率2.40%高3.8个基点。此次投标总额443亿台币，投标倍数为1.48倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重38.01%、证券业38.0%、票券业2.32%、保险业21.67%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。