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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 12:37 BJT

新债招标：台湾30年公债得标利率为2.438%，高于预期

路透台北5月12日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年104/8期公债 得标利率为2.438%，高于市场预估的2.35-2.39%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。

本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率2.40%高3.8个基点。此次投标总额443亿台币，投标倍数为1.48倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重38.01%、证券业38.0%、票券业2.32%、保险业21.67%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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