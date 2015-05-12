《香港报摘》--信报5月12日

* 要闻版头条：

--近日多只“细价股”飙升，不排除是“北水”小圈子炒作所为。市场传出香港证监会将彻查多只热炒半新股上市至今的买卖记录，投资者急急抛售下，上周五股价一度冲高2.4倍后掉头急挫42%的恩达集团 再泻47.8%。

* 其他：

--据华泰证券 H股联席保荐人瑞银的报告显示，预测今年华泰的收入及纯利可再增近八成，但同时指出，华泰较集中依赖经纪业务收入，估计2016年的收入增长将放缓至只有23%。

--有线宽频 主席吴天海表示，有限旗下的奇妙电视免费电视牌照一事前仍与政府磋商中，预期获发牌照后可在一年内开台。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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