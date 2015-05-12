《香港报摘》--信报5月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--近日多只“细价股”飙升，不排除是“北水”小圈子炒作所为。市场传出香港证监会将彻查多只热炒半新股上市至今的买卖记录，投资者急急抛售下，上周五股价一度冲高2.4倍后掉头急挫42%的恩达集团 再泻47.8%。
* 其他：
--据华泰证券 H股联席保荐人瑞银的报告显示，预测今年华泰的收入及纯利可再增近八成，但同时指出，华泰较集中依赖经纪业务收入，估计2016年的收入增长将放缓至只有23%。
--有线宽频 主席吴天海表示，有限旗下的奇妙电视免费电视牌照一事前仍与政府磋商中，预期获发牌照后可在一年内开台。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。