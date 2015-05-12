《新兴市场重要经济事件预告》--5月12日-5月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月12日(二)
暂无重要经济事件预告。
5月13日(三)
伦敦--巴西财长Joaquin Levy访问英国并举行记者会(1645)。
萨拉热窝--萨拉热窝2015年商业论坛(至5月14日)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。
阿克拉--加纳央行宣布利率决定。
5月14日(四)
华盛顿--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席国际货币基金组织(IMF)以前总裁康德苏(Michel Camdessus)命名的中央银行论坛并发言(0800)，IMF总裁拉加德致欢迎词。
第比利斯--欧洲复兴开发银行(EBRD)2015年会暨商业论坛(至5月15日)。
墨西哥城--墨西哥央行发布4月政策会议记录(1400)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
5月15日(五)
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行公布5月政策会议会议记录(0700)。
5月18日(一)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至5月19日)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在南非外国记者协会上讲话(0600)。
5月19日(二)
纽约--印度央行总裁拉詹在纽约经济俱乐部一次午餐会上发表演说。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计没有利率宣布)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。
雅加达--印尼央行理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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