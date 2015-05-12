长江期货：中国期指主力空头大撤退

周一，沪深300期指前20名席位在IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单145333手、卖单156195手。主力净空持仓量10862手，较前一交易日大幅减少5707手。主力合约IF1505上，虽然多空双方均大幅减仓，但空方减仓数量更大。前20空方席位合计减持卖单24648手，超过前20多方席位合计减持买单20510手，其中10家席位减持卖单逾千手。中信期货、华泰长城、永安期货、光大期货、海通期货席位分别减持卖单6777手、2366手、2366手、1948手、1803手，幅度较大。中信期货席位净持仓量再度由空翻多，上周五为净空2777手，周一为净多1438手。广发期货席位净空持仓量由上周五的10036手锐减至2591手。多头方面，光大期货席位净多持仓量由3906手升至5494手。(完)