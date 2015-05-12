中港个股：海通证券获批开展境外自营业务，可投资场内场外金融产品

路透上海5月12日 - 中国大型券商--海通证券 周二公告称，已获中国证监会批复，允许海通证券开展境外自营业务，包括以自有资金投资境外场内场外金融产品或工具。

公告指出，海通证券可参与境外交易所金融产品交易、与境外机构签署ISDA协议参与场外金融产品交易以及投资于境内合格机构投资者（QDII）允许投资的境外金融产品或工具。

ISDA协议是指国际掉期与衍生品交易协会（ISDA）为国际场外衍生品交易提供的标准协议文本及其附属文件。

公告称，海通证券参与上述交易会遵循国家法律法规、行政规章及相关监管制度的规 定，并按照自有资金投资境内相关金融产品的2倍标准，扣减净资本和计算风险资本准备，按规定填报风险控制指标监管报表。

海通证券会对自有资金参与境外交易制定严格的授权管理制度和投资决策流程，切实防范业务风险。