中港个股：海通证券获批开展境外自营业务，可投资场内场外金融产品

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月12日 - 中国大型券商--海通证券 周二公告称，已获中国证监会批复，允许海通证券开展境外自营业务，包括以自有资金投资境外场内场外金融产品或工具。
公告指出，海通证券可参与境外交易所金融产品交易、与境外机构签署ISDA协议参与场外金融产品交易以及投资于境内合格机构投资者（QDII）允许投资的境外金融产品或工具。
ISDA协议是指国际掉期与衍生品交易协会（ISDA）为国际场外衍生品交易提供的标准协议文本及其附属文件。
公告称，海通证券参与上述交易会遵循国家法律法规、行政规章及相关监管制度的规 定，并按照自有资金投资境内相关金融产品的2倍标准，扣减净资本和计算风险资本准备，按规定填报风险控制指标监管报表。
海通证券会对自有资金参与境外交易制定严格的授权管理制度和投资决策流程，切实防范业务风险。
海通证券A股周一收报28.26元人民币，过去一个月该股累计上涨3%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。