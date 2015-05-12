香港个股：复星国际落实配售新股集资93亿港元，作保险业并购等用途

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月12日 - 中国民营投资集团--复星国际 周二称，落实配售新股集资93亿港元（12亿美元），作保险并购等用途，该股将于今早复牌。
复星国际在联交所一份声明中称，同意按每股20港元，发行4.65亿股新股予不少于六名独立人士。是次配售股份相当于经扩大后股本的6.21%，配售价较周一停牌前收市价20.95港元折让4.53%。
公司并称，“配股筹资所得款项净额约92.43亿港元，拟用作一般公司资金用途，包括保险业并购。”
复星国际此前公布透过并购方式进一步收购美国保险商Ironshore Inc 80%股权，代价约18.4亿美元，交易完成后将拥有后者百分百股权。
配售完成后，大股东复星控股在复星国际的持股量将由78.5%摊薄至73.62%，公众持股量则由21.13%升至26.02%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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