香港个股：复星国际落实配售新股集资93亿港元，作保险业并购等用途

复星国际在联交所一份声明中称，同意按每股20港元，发行4.65亿股新股予不少于六名独立人士。是次配售股份相当于经扩大后股本的6.21%，配售价较周一停牌前收市价20.95港元折让4.53%。

复星国际此前公布透过并购方式进一步收购美国保险商Ironshore Inc 80%股权，代价约18.4亿美元，交易完成后将拥有后者百分百股权。

配售完成后，大股东复星控股在复星国际的持股量将由78.5%摊薄至73.62%，公众持股量则由21.13%升至26.02%。（完）