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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 08:48 BJT

香港个股：复星国际落实配售新股集资93亿港元，作保险业并购等用途

路透香港5月12日 - 中国民营投资集团--复星国际 周二称，落实配售新股集资93亿港元（12亿美元），作保险并购等用途，该股将于今早复牌。

复星国际在联交所一份声明中称，同意按每股20港元，发行4.65亿股新股予不少于六名独立人士。是次配售股份相当于经扩大后股本的6.21%，配售价较周一停牌前收市价20.95港元折让4.53%。

公司并称，“配股筹资所得款项净额约92.43亿港元，拟用作一般公司资金用途，包括保险业并购。”

复星国际此前公布透过并购方式进一步收购美国保险商Ironshore Inc 80%股权，代价约18.4亿美元，交易完成后将拥有后者百分百股权。

配售完成后，大股东复星控股在复星国际的持股量将由78.5%摊薄至73.62%，公众持股量则由21.13%升至26.02%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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