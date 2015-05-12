路透基点：台湾兴农寻求50亿台币再融资贷款--TRLPC

银行受邀以四个层级参贷：承贷10亿台币或以上，获17个基点前端费和牵头行头衔；承贷6.5-8亿台币，获12个基点前端费和联合安排行头衔；承贷4.5-6.49亿台币，获8个基点前端费；承贷3-4.99亿台币，获6个基点前端费。