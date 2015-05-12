路透基点：台湾兴农寻求50亿台币再融资贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市的农化企业兴农股份有限公司进入联贷市场，寻求50亿台币双档再融资贷款。
兆丰国际商业银行为牵头行、簿记行和额度代理行。
这笔贷款包括：A部分50亿台币循环贷款，和B部分8亿台币定期贷款，两部分贷款总额不超过50亿台币。
两部分贷款利率均为较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码72个基点。
B部分贷款将从2018年9月初开始分五次每半年等额偿还。
银行受邀以四个层级参贷：承贷10亿台币或以上，获17个基点前端费和牵头行头衔；承贷6.5-8亿台币，获12个基点前端费和联合安排行头衔；承贷4.5-6.49亿台币，获8个基点前端费；承贷3-4.99亿台币，获6个基点前端费。
土地和建筑作为贷款担保。
银行回复截止日期为5月中。
筹得资金将用于为2012年1月取得的34亿台币五年期贷款进行再融资。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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