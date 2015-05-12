中国政策：逐项落实税收等优惠政策，新的税收优惠需报国务院批准

路透北京5月12日 - 中国国务院发布通知，要求逐项落实国家统一制定的税收等优惠政策；今后制定出台新的优惠政策，涉及税收或中央批准设立的非税收入的，应报国务院批准后执行；其他由地方政府和相关部门批准后执行，其中安排支出一般不得与企业缴纳的税收或非税收入挂钩。

政府网周一晚间刊登的关于税收等优惠政策相关事项的通知并显示，已出台的优惠政策，有期限的要按规定期限执行；没有规定期限又确需调整的，要设立过渡期，在过渡期内继续执行。

各地与企业已签订合同中的优惠政策，继续有效；对已兑现的部分，不溯及既往。

通知并指出，《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》规定的专项清理工作，待今后另行部署后再进行。

在经济下行压力加大从而拖累财政收入的情况下，同时为了维护公平的市场竞争环境，中国国务院去年12月初曾发布关于清理规范税收等优惠政策的通知，要全面规范和清理地方各类税收等优惠政策，坚持税收法定原则，违反国家法律法规的优惠政策一律停止执行；各省级人民政府和有关部门应于2015年3月底前，向财政部报送清理情况。

中国3月财政收入同比增长5.8%；增幅比1-2月的3.2%有所回升，但延续低增长态势，主要因国内增值税下降，进口环节税收、房地产税收大减。3月财政支出则从1-2月的双位数明显下滑。 （完）

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