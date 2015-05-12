《交易视点》台债观察30年长券标售结果--元大宝来证

路透台北5月12日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债殖利率在结束连续两日跌幅之后出现大幅弹升，在本周除了有640亿新券标售之外，周三零售销售与进出口价格、周四生产者物价指数及周五的工业生产数据都有可能使美债出现新的波段走势，而油价在全球公债影响依然重大，若德债殖利率持续上扬，美债殖利率有机会上涨。

本周将持续观察美债与全球债市走势，美元及原物料价格是否出现变化；预计美债在这波弹幅修正后将落入新的盘整区间进行整理，但区间上移至2.0%上方；台湾公债市场方面，五年期主流券五年券104/6期 依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整，反观十年券104/5期增额发行券 发行前交易，殖利率易受到美债走势影响，幅度较大为1.55%-1.65%，而30年期公债标售可观察在国际版债券订价较少期间，寿险业对公债长端的需求，在上次20年券300亿全数标出之下，目前市场气氛较好，但仍可从是否足额标售及投标倍数来了解整体市场对长券胃纳量，预估得标区间为2.33%-2.36%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)