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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 09:26 BJT

全球金市：金价维持疲态，美元上扬令其承压

希腊与国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行的谈判出现
一些进展，欧元区各国财长表示欢迎，但表示达成协议还需进一步努力。
 
    
    围绕希腊问题的担忧再起，推动美元兑欧元周一上扬。 
    
    通常情况下，希腊债务危机会激发对金市的避险需求，但美元走强会
抑制此类买盘。
    
    美元走强导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，削弱黄金作为对
冲资产的吸引力。
    
    金价也未能从上周美国就业数据中获得强劲支撑。该数据弱化了对美
国联邦储备理事会(美联储/FED)6月可能升息的预期。升息会抑制对无息
资产--黄金的需求。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄
金持仓量出现年内最大降幅，彰显了投资者的看空情绪。
    
    本周金市将密切关注希腊债务危机进展，以及即将出炉的更多美国经
济数据。
        
    其他消息方面，非洲最大的黄金生产商AngloGold Ashanti 
周一称，急升的薪资需求和增加的电力成本可能导致南非曾经兴盛的黄金
产业沦为“夕阳”产业。
    
    铂金生产商隆明(Lonmin) 在公布上半财年再次亏损消息后表
示，正采取措施应对其所谓可能至少持续两年多的铂金价格低迷期。(完)
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李爽/刘秀红；审校 王兴亚/许娜)

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