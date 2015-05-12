全球金市：金价维持疲态，美元上扬令其承压

希腊与国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行的谈判出现 一些进展，欧元区各国财长表示欢迎，但表示达成协议还需进一步努力。 围绕希腊问题的担忧再起，推动美元兑欧元周一上扬。 通常情况下，希腊债务危机会激发对金市的避险需求，但美元走强会 抑制此类买盘。 美元走强导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，削弱黄金作为对 冲资产的吸引力。 金价也未能从上周美国就业数据中获得强劲支撑。该数据弱化了对美 国联邦储备理事会(美联储/FED)6月可能升息的预期。升息会抑制对无息 资产--黄金的需求。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄 金持仓量出现年内最大降幅，彰显了投资者的看空情绪。 本周金市将密切关注希腊债务危机进展，以及即将出炉的更多美国经 济数据。 其他消息方面，非洲最大的黄金生产商AngloGold Ashanti 周一称，急升的薪资需求和增加的电力成本可能导致南非曾经兴盛的黄金 产业沦为“夕阳”产业。 铂金生产商隆明(Lonmin) 在公布上半财年再次亏损消息后表 示，正采取措施应对其所谓可能至少持续两年多的铂金价格低迷期。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 王兴亚/许娜)