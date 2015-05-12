《中国报摘》--其他报纸重要消息5月12日

**上海证券报**

--证监会上周表示，对新三板违法违规行为的调查将成为下一步的工作重点，表态将严查新三板违法违规案件，新三板明星公司中海阳成为首家遭证监会调查的挂牌企业。

**第一财经日报**

--近日，光明集团与良友集团确定联合重组。新的光明集团总资产将超过2,000亿元人民币，在国内从事竞争性农产品业务的国有企业中，实力仅次于中粮集团。

**人民日报**

--中国首票贸易多元化试点货物在苏州工业园区海关顺利通关。该票货物是WESCO（苏州）贸易有限公司从德国进口、价值1.25万欧元的X射线测量仪，标志着中国海关对完善特殊监管区域功能的探索迈出新的一步。(完)