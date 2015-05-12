《中国报摘》--其他报纸重要消息5月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--证监会上周表示，对新三板违法违规行为的调查将成为下一步的工作重点，表态将严查新三板违法违规案件，新三板明星公司中海阳成为首家遭证监会调查的挂牌企业。
**第一财经日报**
--近日，光明集团与良友集团确定联合重组。新的光明集团总资产将超过2,000亿元人民币，在国内从事竞争性农产品业务的国有企业中，实力仅次于中粮集团。
**人民日报**
--中国首票贸易多元化试点货物在苏州工业园区海关顺利通关。该票货物是WESCO（苏州）贸易有限公司从德国进口、价值1.25万欧元的X射线测量仪，标志着中国海关对完善特殊监管区域功能的探索迈出新的一步。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。