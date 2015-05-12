国信期货：降息对大连铁矿石期货利好有限

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

在经济通缩风险上升的背景下，央行再度降息，但这对钢铁市场利好有限。在快速拉升后，铁矿石期货存在回调风险。

近期，铁矿石现货走势明显强于螺纹钢现货，普氏62%铁矿石价格指数一举突破60美元/吨大关，至61.5美元/吨。一方面，钢厂开始增产，从而加大了铁矿石采购量；另一方面，受天气影响，澳大利亚港口铁矿石发货量减少，4月全球最大铁矿石出口港——澳洲黑德兰港的铁矿石出口量比3月减少4%。5月8日全国41个主要港口的铁矿石库存总量比前一周大幅减少516万吨，至8,991万吨，为近17个月以来首次跌破9,000万吨大关。

随着钢材价格走弱和铁矿石价格走强，钢厂对铁矿石的采购会变得更为谨慎，现货铁矿石价格很难继续大幅走强，需要巩固60美元/吨的支撑。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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