《香港报摘》--其他报纸重要消息5月12日

* 明报：

--中国三大基金公司南方、博时及景顺长城的基金经理称，沪港通基金的“心水”投资并非汇控 、长和 等本地蓝筹股，亦非内银内险股，而是内地科网股及内需股。

* 苹果日报：

--长和就即将分拆上市的长实房地产 披露估值，分拆后总物业估值超过4,200亿港元，每股物业资产净值为98.64港元，市场关注长地最终上市定价。

* 星岛日报：

--信银国际首席经济师兼研究部总经理廖群表示，今次中国扩大银行存款利率上浮空间，代表利率自由化已进入最后关头，下一步就是完全取消利率上限。

* 大公报：

--香港上海大酒店 旗下半岛酒店今年首季的平均可出租客房收入按年录得4%跌幅，出租率亦由78%下跌至75%，反映本港经营环境普遍较疲弱，日圆贬值令日本游客减少到访香港。（完）