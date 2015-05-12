《香港报摘》--其他报纸重要消息5月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 明报：
--中国三大基金公司南方、博时及景顺长城的基金经理称，沪港通基金的“心水”投资并非汇控 、长和 等本地蓝筹股，亦非内银内险股，而是内地科网股及内需股。
* 苹果日报：
--长和就即将分拆上市的长实房地产 披露估值，分拆后总物业估值超过4,200亿港元，每股物业资产净值为98.64港元，市场关注长地最终上市定价。
* 星岛日报：
--信银国际首席经济师兼研究部总经理廖群表示，今次中国扩大银行存款利率上浮空间，代表利率自由化已进入最后关头，下一步就是完全取消利率上限。
* 大公报：
--香港上海大酒店 旗下半岛酒店今年首季的平均可出租客房收入按年录得4%跌幅，出租率亦由78%下跌至75%，反映本港经营环境普遍较疲弱，日圆贬值令日本游客减少到访香港。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。