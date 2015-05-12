国际油市：中国原油进口料将增加，因新储油设施启用且新买家浮现

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“尽管中国国内生产总值(GDP)增长迟滞，其原油需求在今年下半年可能转为增加，”Energy Aspects首席石油分析师Amrita Se说。
一位与中国国企往来的石油交易商也同意此看法，称：“我预计商用库存水平将增加。”这位交易商要求匿名。
“大家都预计油价接近今年底时将较高，所以自然会增加库存，”他说，因炼厂在油价更贵之前买进原油。
来自独立的地方炼厂新需求也可能令进口需求增加。这类炼厂占中国炼厂产能的五分之一。
中国最大民营炼厂山东东明石化集团料可在第三季取得许可，开始每日进口约10万桶。
调研机构Wood Mackenzie预估，随着企业缩减资本支出，中国今年国内产出可能减少约每日12万桶。这是中国进口需求增加的另外一个因素。
原油进口前景与中国经济成长放缓形成反差。国际能源署(IEA)预估中国2015年石油需求将成长2.7%。(完) (编译 王颖/李婷仪 审校 李爽/戴素萍)
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