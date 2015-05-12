国际油市：中国原油进口料将增加，因新储油设施启用且新买家浮现

“尽管中国国内生产总值(GDP)增长迟滞，其原油需求在今年下半年可能转为增加，”Energy Aspects首席石油分析师Amrita Se说。

一位与中国国企往来的石油交易商也同意此看法，称：“我预计商用库存水平将增加。”这位交易商要求匿名。

“大家都预计油价接近今年底时将较高，所以自然会增加库存，”他说，因炼厂在油价更贵之前买进原油。

来自独立的地方炼厂新需求也可能令进口需求增加。这类炼厂占中国炼厂产能的五分之一。

中国最大民营炼厂山东东明石化集团料可在第三季取得许可，开始每日进口约10万桶。

调研机构Wood Mackenzie预估，随着企业缩减资本支出，中国今年国内产出可能减少约每日12万桶。这是中国进口需求增加的另外一个因素。