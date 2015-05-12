《路透晚报》--5月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1-4月实际使用外资(FDI)同比增长11.1%--新华

新华社周二援引中国商务部称，中国1-4月实际使用外资(FDI)同比增长11.1%，为444.9亿美元。

--中国政策：逐项落实税收等优惠政策，新的税收优惠需报国务院批准

中国国务院发布通知，要求逐项落实国家统一制定的税收等优惠政策；今后制定出台新的优惠政策，涉及税收或中央批准设立的非税收入的，应报国务院批准后执行；其他由地方政府和相关部门批准后执行，其中安排支出一般不得与企业缴纳的税收或非税收入挂钩。

--中国政策：完善外贸财税支持政策，优化进出口关税结构--国务院

中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见，提出进一步丰富和完善财税政策支持外贸，优化进出口关税结构,力争到2020年外贸传统优势进一步巩固，竞争新优势培育取得实质性进展。

--中国经济：下一步营改增范围扩大后将可抵扣不动产进项税--财政部长

中国财政部部长楼继伟日前表示，下一步随着营改增范围扩大至建筑业和房地产业，不动产进项税不能抵扣的问题将得以解决；政府将落实好结构性减税和普遍性降费政策措施，并推进简政放权，为中小企业减负加力。

--中国政策：商业健康保险个税优惠政策试点地区含四直辖市等--财政部

中国财政部周二宣布开展商业健康保险个人所得税政策试点，试点地区包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市全市，个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。

【金融】

--中国金融：信托业协会拟推信托公司评级体系，加强行业自律--报载

在中国银监会现有对信托公司监管评级在基础上，证券时报周二报导，信托业协会日前就信托公司行业评级征求意见，以借行业评级加强行业自律管理，全面评价信托公司经营管理情况。

--中国金融：股市楼市“吸金”效应致4月非必需品消费小幅走低--银联

银行卡组织--中国银联联合新华社发布最新一期消费信心指数报告称，今年4月份的消费信心指数（BCCI）为83.67，环比略降0.09，同比下降1.75；股市“吸金”以及房地产“救市”双重因素影响下，4月份持卡人非必需品消费支出有所节制。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购续暂停，降息后短期操作意义再遭弱化

中国央行公开市场周二仍未进行操作，延续此前空窗格局；继4月底央行年内二度降准暂停逆回购后，上周末再度迎来今年二次降息。交易人士表示，政策面量价强烈宽松信号背景下，公开市场操作意义再遭进一步弱化，预计短期不大可能进行任何操作。

--《中国新债预测》三年国债收益率均值2.94%，短债受捧料定位低于二级

中国财政部周三将招标增发三年期固息国债。路透调查显示，降息再度祭出，加之资金面愈发宽裕，推升短债做多热情，早间国开行新债招标短端备受青睐，预计明日国债将延续乐观投标情绪，定位低于二级，预测均值为2.94%。

--新债招标：中国国开行短债定位超低，泛滥流动性加剧收益率曲线陡峭化

在泛滥资金面的助推下，中国国家开发银行周二上午招标发行的五期固息债中，短端一年和三年期债获机构大力追捧，定位超低；而此前一度为资金追逐焦点的10年品种则受冷落，中标收益率偏高。

--中国货币市场：主要回购利率续创数年新低，预期乐观利好长期价格下行

中国银行间市场周二流动性继续充盈，隔夜和七天期回购加权利率均续创数年新低。交易员称，在央行有意降低社会融资成本意图之下，市场短期预期非常乐观，有利于一年期shibor等长期资金价格进一步下行。

--中国债市动态：流动性充盈短债一二级联袂向好，长债仍谨慎曲线再增陡

中国银行间债市流动性持续充盈，带动周二早盘短债联袂向好，其中国开行一年期增发债结果大幅低于预期。10年左右长债方面则受未来地方债供给等因素压制，看法依旧比较谨慎，导致收益率曲线进一步增陡。

--中企海外债券：中广核电力将发10年美元债，以公债加200基点询价--消息

两位消息人士周二指出，中国最大核电企业--中广核电力股份有限公司预计发行10年期美元债，以美国指标10年期公债 US10YT=RR 殖利率加200个基点询价。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收升交投清淡，观望气氛浓厚成交量再创年内新低

人民币兑美元即期周二守住6.21元关口微收升， 汇价窄幅盘整，中间价则小跌。交易员称市场丧失活力，场内观望气氛极为浓厚，除非有新 的信号指引，否则短期料延续清淡行情。

--中国外汇：一季度经常账户顺差789亿美元，国际储备资产减802亿美元

中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，国际储备资产减少802亿美元。

--投行观点：中国料推出措施推动人民币国际化，年底或可“自由兑换”--中金

中国投行--中金发布报告认为，中国料将很快会推出一系列重大政策措施来提升人民币的“可自由使用”程度，推动人民币加入SDR，到今年年底人民币可能可以被称为一个完全可自由兑换货币。

--离岸人民币：中国财政部称今年将在香港发行280亿元国债，持平于上年

中国财政部周二称，经国务院批准，今年财政部将在香港分两次发行共280亿元人民币国债，与去年发行规模持平。

--离岸人民币：宝岛债ETF指数第三季编成，殖利率曲线纳入10年券--消息

宝岛债殖利率曲线即将推出，台湾柜台买卖中心一位不愿具名官员表示，后续还将进行宝岛债ETF(指数股票型基金)的指数编纂，最晚第三季可完成相关作业。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.6%连续三日上扬，能源电力板块领涨

中国股市沪综指周二收升1.6%，连续第三个交易日上涨。分析师指出，增量资金在创业板赚钱效应的鼓动下继续入市，大盘在上海自贸区、核电核能等板块拉动下继续反弹上涨，沪综指短线预计继续维持震荡扬升格局。

--中国房地产：降息将加速一线城市楼市回暖，整体房价回升以稳为主

中国房地产信息服务商易居旗下的CRIC研究中心最新发布报告称，此次降息将结合新政，为一线城市市场注入强心剂，加速其回暖，不过限于行业结构性过剩现状，整体房价回升还是以稳为主。

--中港证券：深港通所有市场系统准备工作将于7月底前完成--港交所CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加周二称，深港通所有市场系统准备工作将于7月底前完成，惟具体启动时间有待监管部门决定。

--中港个股：海通证券获批开展境外自营业务，因应客户跨境投融资需求

中国大型券商--海通证券成为国内少数可开展境外自营的券商。公司周二公告称，已获中国证监会批复，允许海通证券开展境外自营业务，包括以自有资金投资境外场内场外金融产品或工具。

--中国个股：证监会中止审查大智慧收购湘财证券申请，因其正被调查

在中国证监会对大智慧立案调查后，大智慧周二公告显示，中国证监会已中止审查其发行股份收购湘财证券的申请。

--库克称苹果在与阿里巴巴商谈Apple Pay入华--新华社

新华社周二发布对苹果首席执行官库克的采访，库克称苹果正在与中国的银行和阿里巴巴探讨在中国推出苹果的移动支付系统。

--美国个股：特斯拉将改装面向中国市场的电动汽车，以满足新充电标准

美国电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla) 称，在全球最大汽车市场--中国的电动汽车充电标准设立后，将改装面向中国市场生产的新电动汽车，以符合新标准。

--中港个股：中兴通讯预计今年亚太区电讯及企业业务销售额按年升20%

中兴通讯高级副总裁张任军周二表示，今年亚太区电讯及企业业务销售额达20亿美元。

--中国金属：5月铝产品实施零关税将促铝出口，但不至于猛涨--有色协会

中国有色金属工业协会副会长文献军周二称，中国将从5月开始对铝加工材等产品出口实施零关税这一政策，虽不会造成铝出口量的猛涨，但肯定会涨一点。

--香港个股：复星国际落实配售新股集资93亿港元，作保险业并购等用途

中国民营投资集团--复星国际周二称，落实配售新股集资93亿港元（12亿美元），作保险并购等用途，该股将于今早复牌。

--香港个股：和谐汽车成功竞标浙江绿野汽车主要股权，代价2.34元人民币

中国汽车销售服务商--和谐汽车称，透过拍卖成功竞标新能源电动汽车制造商浙江绿野的64.64%股本权益，现金代价为2.34亿元人民币。 (完)