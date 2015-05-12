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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 09:33 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及一周低位，政府报告称播种速度快于预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 479.00 -2.00 -0.42% -0.52% 494.60 46

CBOT玉米 358.50 -2.00 -0.55% -1.24% 374.14 33

CBOT大豆 973.25 -0.75 -0.08% -0.31% 973.98 51

CBOT稻米 $9.54 -$0.07 -0.78% -2.10% $10.32 18

美国原油 $59.25 $0.00 +0.00% -0.24% $55.75 60

汇率

欧元/美元 $1.115 -$0.001 -0.07% -0.51%

美元/澳元 0.789 0.001 +0.09% -0.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/王兴亚)

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