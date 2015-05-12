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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 09:17 BJT

金鹏期货：供应趋增大商所鸡蛋期货仍有下跌空间

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

经过4月底至5月初的高位震荡后，上周五以来，大连鸡蛋增仓下行，破位低走。这既是对目前鸡蛋现货价格低迷不振的反映，也是对后期鸡蛋供应增加的一种悲观预期。展望后市，蛋鸡养殖产能依旧在恢复性增加周期，而养殖成本对鸡蛋价格支撑力度有限，鸡蛋期货仍有下跌空间。

　　由于节日效应，每年五一前后鸡蛋现货价格会出现第一个高点，但今年鸡蛋现货价格没有呈现出季节性走强的特点。自春节后，国内鸡蛋现货价格一路低走，部分地区批发价一度逼近3元/斤大关，之后在4月初反弹，至4月中旬阶段性见顶，并一路走低至今。 从4月中旬至今，主产区山东、河南、安徽鸡蛋价格下跌幅度分别为0.29元/斤、0.22元/斤、0.25元/斤。现货价格低迷不振，直接导致鸡蛋近月合约不断低走，刷新上市以来低点。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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