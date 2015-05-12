金鹏期货：供应趋增大商所鸡蛋期货仍有下跌空间

经过4月底至5月初的高位震荡后，上周五以来，大连鸡蛋增仓下行，破位低走。这既是对目前鸡蛋现货价格低迷不振的反映，也是对后期鸡蛋供应增加的一种悲观预期。展望后市，蛋鸡养殖产能依旧在恢复性增加周期，而养殖成本对鸡蛋价格支撑力度有限，鸡蛋期货仍有下跌空间。