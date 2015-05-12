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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 09:23 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆趋向上行，下一停止位在187.75

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    *  亚洲早盘陷于窄幅区间波动，整固海外市场1.28%的涨幅
    *  出人意料的英国大选结果再次点燃英镑/日圆涨势
    *  波林格动能指标、5日/10日/20日移动均值均趋向上行
    *  技术图形正面，下一道停止位在12月波动区间阻力位187.76
    *  上周五高点186.00和纽约盘高位187.38为初步支撑位/阻力位
    *  相关图表：link.reuters.com/gyf74w (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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