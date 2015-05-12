期货日报：大商所焦炭1059合约或将面临新一轮下跌

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

自4月中上旬开始，黑色产业链展开了一轮强势反弹，焦炭1509合约也由今年最低点881元/吨强势上涨至近期高点957.5元/吨，但强势反弹行情却没有点燃现货市场的热情，焦炭现货市场依然维持弱势运行，进入5月后现货成交甚至较4月出现了放缓的迹象。

4月国内焦炭市场再次进行两轮的调价，各地区焦炭降幅在40—80元/吨居多。另外，焦化企业经过近两个月以来的限产，焦炭库存虽有所消化，但下游需求始终未见好转。5月以来，多数钢厂由于利润较差，对焦炭的采购更为谨慎，采购意愿甚至较4月出现下降。与此同时，目前焦炭市场供需整体弱势，需求的弱化倒逼焦化厂减产，从而寻找平衡关系。当前华北地区焦化厂开工率维持在78%—79%，华东地区在76%—78%，华中地区在78%—80%，均较前期下滑。由此预计，短期内焦炭仍将保持弱势格局。(完)

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