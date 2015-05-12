更新版 1-中国公开市场：逆回购续暂停，降息后短期操作意义再遭弱化

* 公开市场逆回购操作第七次暂停

* 周末年度第二次降息之后，资金面量价宽松再下一城

* 短期公开市场料持续空窗概率较大 (新增市场评论及更多细节)

路透上海5月12日 - 中国央行公开市场周二仍未进行操作，延续此前空窗格局；继4月底央行年内二度降准暂停逆回购后，上周末再度迎来今年二次降息。交易人士表示，政策面量价强烈宽松信号背景下，公开市场操作意义再遭进一步弱化，预计短期不大可能进行任何操作。

“降息后，公开市场的价格信号一定程度再被弱化了，不可能操作的，”华北一银行交易员认为，资金利率这么低，我们正在经历资金面最为宽松的阶段。

中国央行周日宣布，自周一(11日)起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。并称此举旨在引导社会融资成本下行。

自去年11月下旬以来，中国央行已连续三次降息，此前一次是在今年3月1日。目前一年期存贷款基准利率逼近20年来最低水平；此外，央行今年自4月20日普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，还自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。

国海证券债券研究员范小阳认为，逆回购仍缺席，说明资金面已经达到了央行预想的目标，没必要继续主动压低；公开市场是一个基础货币调节的平台，在总量政策调整阶段可能不是特别显眼，但是总量政策空档期，公开市场的信号就会比较关键。

银行间货币市场上，隔夜质押式回购加权平均利率 最新报1.2520%，继续刷新逾五年新低；七天回购加权利率 最新报2.1484%，刷新逾四年新低。

在中国年内第二度降准后，央行公开市场上周连续第三周空窗。分析人士认为，短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格