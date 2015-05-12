中国外汇：一季度经常账户顺差789亿美元，国际储备资产减802亿美元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月12日 - 中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，国际储备资产减少802亿美元。
外管局按最新国际标准公布2015年一季度国际收支平衡表初步数据显示，一季度经常账户下，货物贸易顺差1,177亿美元，服务贸易逆差411亿美元，初次收入基本平衡，二次收入顺差23亿美元。
外管局指出，从2015年起，国家外汇管理局按照国际货币基金组织最新国际标准《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制和发布国际收支平衡表。
与之前相比，主要变化：一是将储备资产纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”，与原金融项目包含的内容基本一致；二是项目归属变化，如将经常账户下的转手买卖从原服务贸易调整至货物贸易统计，将加工服务（包括来料加工和出料加工）从原货物贸易调整至服务贸易等；
三是项目名称和细项分类有所调整，如将经常项目、资本项目和金融项目等重新命名为经常账户、资本账户和金融账户，将收益和经常转移重新命名为初次收入和二次收入等；四是借方项目用负值表示。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwN311ADA08zCz9fgzBfIwMLc6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYk7UN7Eyd_PwznQ0MDTmIDucJB9yCrcAl0NPAPd_V293AKMg4MNIfL4zAfJG-AAjgb6fh75uan6BbkRBpkB6YoAhDKqxA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/4c056680485754319710f7de2bce1a15) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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